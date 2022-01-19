Разведка США назвала Россию главной угрозой в 2021 году

20:41 03 Май Киев, Украина

Разведуправление Минобороны США опубликовало доклад о глобальных угрозах в 2021 году, согласно документу, одну из главных угроз представляет Российская Федерация.

Об этом сообщается в документе на сайте комитета по военным делам Сената США.

В 57-страничном документе указываются угрозы, которые существуют для Соединенных Штатов со стороны Китая и России — согласно документу, эти страны хотят бросить вызов военному превосходству США. Для этого они используют наемников, проводят кибератаки, манипулируют информацией, а также пытаются экономически влиять на своих соперников.



Россия, по данным разведки, намерена существенно увеличить ядерный потенциал за счет нестратегических средств. Вероятно, у российской армии есть незадекларированное химическое оружие по типу нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, как считается, российские спецслужбы могли отравить Алексея Навального. В докладе Россия прямо называется страной, которая ставит под угрозу существование США.



В отчете также упоминается, что главным рычагом влияния РФ на Украину является военное присутствие на востоке страны. При том, что Россия проводит активную модернизацию своей армии.

"Кремль, скорее всего, не будет пытаться провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают стратегическим интересам России", — указывается в отчете.

Также Россия распространяет свое влияние на страны, которые состоят в НАТО, но культурно и исторически близки к Кремлю. Она направляет свои усилия на то, чтобы подорвать принципы Альянса по коллективной обороне.