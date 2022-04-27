Разведка США нашла связь убийства иранского физика-ядерщика с Байденом

Стала известна вероятная причина убийства иранского ученого. В США уверены в причастности к убийству Мохсена Фахризаде израильской разведки Моссад. По мнению американской разведки, Израиль имел весомый мотив для этого преступления. Убийство иранского физика-ядерщика должно помешать будущему главе Белого дома Джозефу Байдену возобновить дипломатическое взаимодействие с Тегераном. Об этом говорится в материале газеты The New York Times, опубликованном в субботу, 28 ноября.
При этом авторы материала напомнили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее называл Фахризаде "врагом народа номер один".
Таким образом, израильская сторона может получить жесткий ответ Ирана на случившееся.
В связи с происходящим военные США внимательно следят за иранскими силами, однако пока не зафиксировали каких-либо необычных перемещений иранских войск или вооружений.
Напомним, Фахризаде убили под Тегераном. Он стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в причастности к убийству их ученого-ядерщика. Тегеран обещал отомстить за это преступление.
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