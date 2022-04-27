Разведка США нашла связь убийства иранского физика-ядерщика с Байденом

09:37 29 ноября Киев, Украина

Стала известна вероятная причина убийства иранского ученого. В США уверены в причастности к убийству Мохсена Фахризаде израильской разведки Моссад. По мнению американской разведки, Израиль имел весомый мотив для этого преступления. Убийство иранского физика-ядерщика должно помешать будущему главе Белого дома Джозефу Байдену возобновить дипломатическое взаимодействие с Тегераном. Об этом говорится в материале газеты The New York Times, опубликованном в субботу, 28 ноября.

"Как заявляют сотрудники разведывательных служб, осталось мало сомнений, что за убийством стоит Израиль, есть все признаки того, что это была тщательно выверенная по времени операция израильской разведки Моссад. И израильская сторона ничего не сделала, чтобы опровергнуть это", - указано в статье.

При этом авторы материала напомнили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее называл Фахризаде "врагом народа номер один".

Таким образом, израильская сторона может получить жесткий ответ Ирана на случившееся.

"А если иранцы отомстят, дав Трампу повод для ответного удара до того, как он уйдет со своего поста в январе, то Байден унаследует более серьезные проблемы, чем крах дипломатического документа пятилетней давности", - допустили в NYT.

В связи с происходящим военные США внимательно следят за иранскими силами, однако пока не зафиксировали каких-либо необычных перемещений иранских войск или вооружений.

Напомним, Фахризаде убили под Тегераном. Он стал жертвой атаки террористов в населенном пункте Абсард.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил Израиль в причастности к убийству их ученого-ядерщика. Тегеран обещал отомстить за это преступление.