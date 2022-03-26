Развал Российской империи. На что может претендовать Польша

Российское правительство своими бездумными действиями превратила страну в слабого и израненного зверя, который еще продолжает из последних сил огрызаться. Но, как это обычно бывает, его разорвут в клочья более крепкие особи.

Похоже, начался стремительный распад империи. Вслед за Японией и Кавказом свои территориальные претензии может предъявить Польша.

Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшыпчак заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года".

"Теперь о ней стоило бы напомнить. Стоило бы напомнить о Калининградской области, которая, на мой взгляд, является частью польской территории… Мы имеем право претендовать на эту территорию, которую Россия оккупирует", — заявил он.

Ну, что ж, как говорится в русской же поговорке, - "с паршивой овцы хоть шерсти клок".