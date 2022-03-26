Развал Российской империи. На что может претендовать Польша

Российское правительство своими бездумными действиями превратила страну в слабого и израненного зверя, который еще продолжает из последних сил огрызаться. Но, как это обычно бывает, его разорвут в клочья более крепкие особи.
Похоже, начался стремительный распад империи. Вслед за Японией и Кавказом свои территориальные претензии может предъявить Польша.
Экс-командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшыпчак заявил, что Калининградская область находится "под российской оккупацией с 1945 года".
Ну, что ж, как говорится в русской же поговорке, - "с паршивой овцы хоть шерсти клок".
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