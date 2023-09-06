Разрушительные лесные пожары охватили Канаду: площадь разрушений - как Болгария

08:34 16 августа Киев, Украина

Вследствие чрезвычайно активного сезона лесных пожаров в Канаде, пламенем было уничтожено около 134 тысячи квадратных километров лесных массивов, что сравнимо с территорией Болгарии.



Эта информация была озвучена канадским общественным информационным каналом CBC News.

"Официальные статистические данные насколько разрушительным был этот сезон пожаров, в ходе которого было зарегистрировано более 5500 случаев лесных пожаров, унесших в небытие приблизительно 13,4 миллиона гектаров", - подчеркивается в статье.

Стало ясно, что год к году средняя площадь лесов, уничтоженных пожарами, в Канаде за последние 10 лет составила 2,2 миллиона гектаров.

"Текущие показатели значительно превышают предыдущий рекорд, установленный в 1989 году, когда пламенем было поглощено 7,6 миллиона гектаров. Следует также заметить, что нынешний сезон еще не завершился", - подчеркивает CBC News.

Под действием лесных пожаров более 167 тысяч канадцев вынуждены были временно покинуть свои дома в эвакуации.