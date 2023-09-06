Разрушительные лесные пожары охватили Канаду: площадь разрушений - как Болгария

Вследствие чрезвычайно активного сезона лесных пожаров в Канаде, пламенем было уничтожено около 134 тысячи квадратных километров лесных массивов, что сравнимо с территорией Болгарии.
Эта информация была озвучена канадским общественным информационным каналом CBC News.
Эта информация была озвучена канадским общественным информационным каналом CBC News.
Стало ясно, что год к году средняя площадь лесов, уничтоженных пожарами, в Канаде за последние 10 лет составила 2,2 миллиона гектаров.
Под действием лесных пожаров более 167 тысяч канадцев вынуждены были временно покинуть свои дома в эвакуации.
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