Разрушение Африканского континента ускорится

По сообщению NBC News, ученые предсказали медленный раскол Африканского континента на две части по границе тектонического разлома в районе африканской долины Афар, что находится в Эфиопии. На месте геологической впадины через миллионы лет может появиться новый океан.
Геологи Тулейнского университета в Новом Орлеане объясняют это тем, что регион находится над тремя тектоническими плитами, которые очень медленно отдаляются друг от друга.
Уточняется, что разлом образовался на этом месте еще в 2005 году, причем "необычайно быстро".
Ученые наблюдают за движением пород с помощью спутниковых наблюдений. Помочь в понимании процессоров могли бы и полевые исследования, но провести их в регионе Афар затруднительно. Долина Афар является одним из самых жарких мест на Земле: дневная температура здесь может подниматься до 54 градусов Цельсия, а ночью падать до 18 градусов Цельсия.
Также, ученые считают, что на месте разлома за 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан.
Ранее ученые заявили, что в ближайшие пять лет глобальные температуры могут вырасти на 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.
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