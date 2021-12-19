Разрушение Африканского континента ускорится

По сообщению NBC News, ученые предсказали медленный раскол Африканского континента на две части по границе тектонического разлома в районе африканской долины Афар, что находится в Эфиопии. На месте геологической впадины через миллионы лет может появиться новый океан.

Геологи Тулейнского университета в Новом Орлеане объясняют это тем, что регион находится над тремя тектоническими плитами, которые очень медленно отдаляются друг от друга.

"Тектонические плиты медленно отдаляются друг от друга и в конечном итоге расколют Африку надвое. Подтверждение этому - трещина длиной более 56 километров в регионе Афар", - сообщают ученые.

Уточняется, что разлом образовался на этом месте еще в 2005 году, причем "необычайно быстро".

"Обычно на такие изменения уходят сотни лет, но в этот раз хватило нескольких дней. Мы предполагаем, что все дело в повышенном давлении поднимающейся магмы", - считают эксперты.

Ученые наблюдают за движением пород с помощью спутниковых наблюдений. Помочь в понимании процессоров могли бы и полевые исследования, но провести их в регионе Афар затруднительно. Долина Афар является одним из самых жарких мест на Земле: дневная температура здесь может подниматься до 54 градусов Цельсия, а ночью падать до 18 градусов Цельсия.

Также, ученые считают, что на месте разлома за 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан.

"В итоге Аденский залив и Красное море затопят Афар и Восточно-Африканскую рифтовую долину, создав новый океан, а часть Восточной Африки станет отдельным маленьким континентом", - заявляют геофизики.

Ранее ученые заявили, что в ближайшие пять лет глобальные температуры могут вырасти на 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем.