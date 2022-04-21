Разработавший «Искандеры» военный НИИ сгорел в Твери

16:05 21 апреля Киев, Украина

Пять человек погибло и несколько десятков пострадали в ходе пожара в здании Центрального Научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической Обороны (НИИ ВКО) в Твери. Площадь пожара составила около 1,5 тысячи квадратных метров, из-за ядовитого дыма люди не могли эвакуироваться и выпрыгивали из окон.

По одной из версий пожар произошел от окурка и старой проводки. Воистину, окурки становятся серьёзной проблемой в рф.

НИИ относится к войскам воздушно-космической обороны. Среди его разработок — системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160, участие в разработке ракетного комплекса «Искандер» и зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400. При участии института были приняты на вооружение зенитные ракетные системы, истребители-перехватчики. С 2004 года институт является научно-исследовательской базой по вопросам объединенной системы противовоздушной обороны стран СНГ.