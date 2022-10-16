Разработан электромобиль на солнечной энергии, очищающий воздух от углерода во время движения

12:50 13 октября Киев, Украина

Студенческая команда TU/ecomotive из Технологического университета Эйндховена в Нидерландах презентовала научно-фантастическое творение - электромобиль на солнечной энергии, улавливающей углекислый газ.

Концепт-кар под названием Zem хранит CO2 в специально разработанных фильтрах, сообщает CNN .



Это единственный в своем роде прототип. Он использует устройство для улавливания углерода, установленное на днище и поглощает и сохраняет больше CO2, чем выделяет. Чтобы сократить отходы и производственные выбросы, кузов и рама напечатаны на 3D-принтере с использованием переработанного пластика, а салон украшен веганской кожей из ананасов.

«Мы внедрили так много технологий в один автомобиль, чтобы действительно показать, на что они способны все вместе", – отметили разработчики.

Электромобиль имеет два фильтра под машиной рядом с каждым передним колесом. Воздух проходит через фильтр во время движения автомобиля, а СО2 прилипает к специальной крупице внутри фильтра. Фильтр необходимо очищать каждые 200 миль, поэтому студенты разработали специальную зарядную станцию для электромобилей, из которой можно удалить CO2. Затем его можно повторно использовать для других видов топлива, таких как чистый водород или хранить под землей в геологических формациях, чтобы не допустить попадания CO2 в атмосферу.