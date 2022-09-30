Равноценный обмен: в Туве за мобилизованного мужчину дают барана

12:43 30 сентября Киев, Украина

Власти Тувы выдают семьям мобилизованных по живому барану, 50 кг муки, по 2 мешка картофеля и капусты. Последнее – «по мере необходимости».

Такое поручение дал глава республики Владислав Ховалыг.

«Совместными усилиями власти и активных жителей родные и близкие военнослужащих и они сами должны почувствовать, что не останутся наедине с житейскими проблемами», — отмечается на официальном республиканском портале.

Семьям призывников, отправленных на войну в Украину, уже раздали больше 90 баранов, отчитались власти. При этом чиновники не называют общее число мобилизованных в регионе мужчин.

Кроме того, возможна и денежная компенсация — по 5 тысяч рублей на ребенка в семьях мобилизованных.



Стоит отметить, что по соотношению к стоимости корзины товаров и услуг, родина шойгу является беднейшим среди российских субъектов. К слову, в январе 2022 года в беднейшем регионе россии прошли массовые одиночные пикеты против повышения цен, так как, треть населения живёт за чертой бедности.