Расследование The Insider и Bellingcat: что общего в отравлении Быкова и Навального

В журналистском расследовании The Insider и Bellingcat проводятся параллели между отравлением оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы. За всеми тремя велась длительная слежка, всем им чудесным образом удалось выжить после отравления и в покушении на них участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы.
Об этом говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.
Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу. В Уфе его госпитализировали в тяжелом состоянии, ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Точный диагноз Быкова врачи не озвучивали. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.
Журналисты выяснили, что в покушении на Быкова участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. The Insider и Bellingcat называют имена отравителей - Владимир Паняев из Второй службы ФСБ и Иван Осипов из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ).
Яд они, предположительно, нанесли на одежду писателя в гостинице Domina в Новосибирске, куда Дмитрий Быков и его жена Екатерина Кевхишвили заселились 13 апреля.
Весь следующий день 14 апреля Быков чувствовал себя отлично и 15 апреля вместе с супругой прилетел в Екатеринбург. А вот утром 16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел отравленную одежду, предполагают расследователи. В самолете писателю стало плохо, началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота.
У Быкова было много общих симптомов с Навальным, а местные врачи пытались помешать его транспортировке в Москву. Точный диагноз так и не был поставлен. При этом опрошенные журналистами врачи считают, что никакие естественные причины не могли бы вызвать такую картину.
Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу. В Уфе его госпитализировали в тяжелом состоянии, ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Точный диагноз Быкова врачи не озвучивали. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.
Журналисты выяснили, что в покушении на Быкова участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. The Insider и Bellingcat называют имена отравителей - Владимир Паняев из Второй службы ФСБ и Иван Осипов из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ).
Яд они, предположительно, нанесли на одежду писателя в гостинице Domina в Новосибирске, куда Дмитрий Быков и его жена Екатерина Кевхишвили заселились 13 апреля.
Весь следующий день 14 апреля Быков чувствовал себя отлично и 15 апреля вместе с супругой прилетел в Екатеринбург. А вот утром 16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел отравленную одежду, предполагают расследователи. В самолете писателю стало плохо, началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота.
У Быкова было много общих симптомов с Навальным, а местные врачи пытались помешать его транспортировке в Москву. Точный диагноз так и не был поставлен. При этом опрошенные журналистами врачи считают, что никакие естественные причины не могли бы вызвать такую картину.
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