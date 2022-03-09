Расследование The Insider и Bellingcat: что общего в отравлении Быкова и Навального

20:45 09 Июнь Киев, Украина

В журналистском расследовании The Insider и Bellingcat проводятся параллели между отравлением оппозиционера Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и политика Владимира Кара-Мурзы. За всеми тремя велась длительная слежка, всем им чудесным образом удалось выжить после отравления и в покушении на них участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы.

Об этом говорится в расследовании The Insider и Bellingcat.



Быкову стало плохо 16 апреля 2019 года на борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Уфу. В Уфе его госпитализировали в тяжелом состоянии, ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже консилиум врачей принял решение перевезти писателя в НИИ имени Бурденко в Москве. Точный диагноз Быкова врачи не озвучивали. Позднее он называл случившееся с ним отравлением. Причины ему неизвестны.



Журналисты выяснили, что в покушении на Быкова участвовали те же сотрудники ФСБ из НИИ-2 и Второй службы, которые отравили Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу. The Insider и Bellingcat называют имена отравителей - Владимир Паняев из Второй службы ФСБ и Иван Осипов из "Лаборатории" (НИИ-2 ФСБ).



Яд они, предположительно, нанесли на одежду писателя в гостинице Domina в Новосибирске, куда Дмитрий Быков и его жена Екатерина Кевхишвили заселились 13 апреля.



Весь следующий день 14 апреля Быков чувствовал себя отлично и 15 апреля вместе с супругой прилетел в Екатеринбург. А вот утром 16 апреля, судя по всему, Дмитрий надел отравленную одежду, предполагают расследователи. В самолете писателю стало плохо, началась рвота, он тяжело дышал и покрылся крупными каплями пота.



У Быкова было много общих симптомов с Навальным, а местные врачи пытались помешать его транспортировке в Москву. Точный диагноз так и не был поставлен. При этом опрошенные журналистами врачи считают, что никакие естественные причины не могли бы вызвать такую картину.