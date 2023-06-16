Расширение военных связей: Чехия и США подписали важное соглашение

18:59 23 мая Киев, Украина

Министр обороны Чехии Яна Чернохова прибыла в Соединенные Штаты Америки с важной целью - встретиться с главой Пентагона, Ллойдом Остином, в столице Вашингтоне. Основная задача ее визита - подписание соглашения о военном сотрудничестве между Чехией и США.

Этот оборонный пакт предусматривает не только укрепление связей между вооруженными силами двух стран, но и устанавливает законодательные рамки и определяет статус американских военнослужащих, находящихся на территории Чехии.

Соглашение , над которым работали несколько месяцев, состоит из 40 страниц и содержит основные нормы и правила для возможного размещения американских военных на чешской земле, а также условия их сотрудничества с местными вооруженными силами.

Посетив США, министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что расширение военных связей полностью соответствует "жизненно важным интересам страны" в наше неспокойное время. Она подчеркнула, что само соглашение не предусматривает создание американской военной базы в Чехии, однако в случае согласия обеих сторон на пребывание американских войск на территории страны, их правовой статус будет определяться этим соглашением.

"Если нам понадобится помощь американских солдат в обучении чешской армии новым вооружениям из США, то после подписания соглашения у нас будет больше возможностей для организации этого", - подчеркнула министр.

Соглашение охватывает такие вопросы, как определение юрисдикции над иностранными войсками, экологические нормы, правила эксплуатации и статус контрактников.



США уже имеют подобные соглашения с более чем 20 странами, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и другие.