Расширение военных связей: Чехия и США подписали важное соглашение

Министр обороны Чехии Яна Чернохова прибыла в Соединенные Штаты Америки с важной целью - встретиться с главой Пентагона, Ллойдом Остином, в столице Вашингтоне. Основная задача ее визита - подписание соглашения о военном сотрудничестве между Чехией и США.
Этот оборонный пакт предусматривает не только укрепление связей между вооруженными силами двух стран, но и устанавливает законодательные рамки и определяет статус американских военнослужащих, находящихся на территории Чехии.
Соглашение, над которым работали несколько месяцев, состоит из 40 страниц и содержит основные нормы и правила для возможного размещения американских военных на чешской земле, а также условия их сотрудничества с местными вооруженными силами.
Посетив США, министр обороны Яна Чернохова подчеркнула, что расширение военных связей полностью соответствует "жизненно важным интересам страны" в наше неспокойное время. Она подчеркнула, что само соглашение не предусматривает создание американской военной базы в Чехии, однако в случае согласия обеих сторон на пребывание американских войск на территории страны, их правовой статус будет определяться этим соглашением.
Соглашение охватывает такие вопросы, как определение юрисдикции над иностранными войсками, экологические нормы, правила эксплуатации и статус контрактников.
США уже имеют подобные соглашения с более чем 20 странами, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и другие.
США уже имеют подобные соглашения с более чем 20 странами, включая Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и другие.
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