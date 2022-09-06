"Распространяли разврат на Земле": в Иране ЛГБТ-активисток приговорили к смертной казни

17:58 06 сентября Киев, Украина

Впервые в истории Ирана был вынесен смертный приговор женщинам из-за их сексуальной ориентации. Такое решение принял суд иранской провинции Западный Азербайджан, основываясь на шариатском законе о "распространении разврата на Земле".

Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на курдскую организацию Hengaw Human Rights Organization.

Правозащитники призвали международное сообщество добиться отмены приговора.



Согласно данным правозащитников, 31-летней Заре Седигхи Хамедани и 24-летней Эльхам Чубдар вынесли смертные приговоры в конце августа или начале сентября в городе Умрия. Помимо "пропаганды гомосексуализма" их обвинили в "распространении христианства" и "общении со СМИ, выступающими против Исламской Республики".



Зару Седигхи Хамедани задержали в конце октября 2021 года, когда она пыталась уехать в Турцию. Следующие два месяца она провела в следственном изоляторе Корпуса стражей исламской революции, после чего была переведена в женскую тюрьму. Правозащитники отмечают, что женщина была лишена права на адвоката во время задержания, а также подвергалась словесным оскорблениям и угрозам, в частности, ей угрожали лишением опеки над ее двумя детьми.



В правозащитной организации Amnesty International утверждают, что дело в отношении Хамедани связано с ее выступлениями в социальных сетях в защиту прав ЛГБТ-людей. «Би-би-си» обращает внимание, что приговоренная к смертной казни ранее снялась в документальном фильме о нарушениях прав ЛГБТ-людей в иракском Курдистане.



О второй приговоренной к смертной казни правозащитники ничего не сообщают, хотя обращают внимание, что в той же тюрьме аналогичные обвинения были предъявлены еще одной женщине, 52-летней Сохейле Ашрафи.



«Би-би-си» пишет, что в Иране значительно увеличилось число смертных приговоров: только за последнюю неделю июля суд вынес 32 таких приговора.