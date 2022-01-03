Распространяла фейки о коронавирусе: Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен США

Об этом сообщает CNN.

"Мы четко заявляли, что по нашей системе накопления нарушений (strike system – ред.), мы навсегда закроем аккаунты за постоянные нарушения этой политики", - сообщили в Twitter. Речь идет о личном профиле Грин, в то время как ее официальный аккаунт остается активным.