Распространяла фейки о коронавирусе: Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен США

15:10 03 Январь Киев, Украина

Twitter заблокировал личный аккаунт представительницы в Конгрессе США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин за «неоднократное нарушение» политики соцсети против дезинформации о Covid-19.
 
Об этом сообщает CNN.
"Мы четко заявляли, что по нашей системе накопления нарушений (strike system – ред.), мы навсегда закроем аккаунты за постоянные нарушения этой политики", - сообщили в Twitter. Речь идет о личном профиле Грин, в то время как ее официальный аккаунт остается активным.
Грин обнародовала заявление, где сказала, что "Twitter - враг Америки и не может выдержать правду".

CNN отмечает, что ранее законодательницу временно блокировали в соцсети за распространение дезинформации о пандемии и выборах президента США в 2020 году.

Накануне Грин сделала сообщение в соцсети, что "невероятно большое количество смертей от вакцины против коронавируса" – "игнорируется". В августе конгрессвумен блокировали на неделю и угрожали бессрочным закрытием аккаунта за сообщение о том, что вакцины не работают.