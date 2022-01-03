Распространяла фейки о коронавирусе: Twitter заблокировал аккаунт конгрессвумен США

Twitter заблокировал личный аккаунт представительницы в Конгрессе США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин за «неоднократное нарушение» политики соцсети против дезинформации о Covid-19.
Об этом сообщает CNN.
Грин обнародовала заявление, где сказала, что "Twitter - враг Америки и не может выдержать правду".
CNN отмечает, что ранее законодательницу временно блокировали в соцсети за распространение дезинформации о пандемии и выборах президента США в 2020 году.
Накануне Грин сделала сообщение в соцсети, что "невероятно большое количество смертей от вакцины против коронавируса" – "игнорируется". В августе конгрессвумен блокировали на неделю и угрожали бессрочным закрытием аккаунта за сообщение о том, что вакцины не работают.
CNN отмечает, что ранее законодательницу временно блокировали в соцсети за распространение дезинформации о пандемии и выборах президента США в 2020 году.
Накануне Грин сделала сообщение в соцсети, что "невероятно большое количество смертей от вакцины против коронавируса" – "игнорируется". В августе конгрессвумен блокировали на неделю и угрожали бессрочным закрытием аккаунта за сообщение о том, что вакцины не работают.
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