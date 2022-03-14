Расправа над учителем во Франции: власти вышлют из страны более 200 человек

Правительство вышлет из страны 231 иностранца, которых подозревают в экстремистских религиозных убеждениях, после чудовищного убийства учителя, чеченским беженцем.
Власти считают, что эти люди «в процессе радикализации» могут участвовать в террористической деятельности или захотят уехать из страны, чтобы присоединиться к террористической группировке.
За выдворение иностранцев из Франции отвечает Министерство внутренних дел. Однако там не смогли подтвердить изданию информацию о том, что из страны вышлют более 200 иностранцев. Из указанного списка 180 человек находятся в тюрьме, а еще 51 должны задержать в ближайшее время.
Отмечается, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен на встрече в воскресенье попросил местных префектов распорядиться о высылке. Дарманен также попросил службы своего ведомства внимательнее изучать запросы людей, желающих получить статус беженца во Франции.
За выдворение иностранцев из Франции отвечает Министерство внутренних дел. Однако там не смогли подтвердить изданию информацию о том, что из страны вышлют более 200 иностранцев. Из указанного списка 180 человек находятся в тюрьме, а еще 51 должны задержать в ближайшее время.
Отмечается, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен на встрече в воскресенье попросил местных префектов распорядиться о высылке. Дарманен также попросил службы своего ведомства внимательнее изучать запросы людей, желающих получить статус беженца во Франции.
- 17 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин, в 10 км от Парижа, 18-летний парень обезглавил учителя местного колледжа за оскорбление пророка Мухаммеда. Как пишут СМИ, учитель читал лекции по гражданскому воспитанию и показал ученикам карикатуры на пророка, которые вызывают негативную реакцию среди мусульман. Лекция касалась религиозного экстремизма.
- После убийства парень опубликовал в Twitter отрезанную голову жертвы и обратился к президенту страны. «Я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — написал он.
- Полиция пыталась задержать парня, но он стал угрожать ножом. Его застрелили. Перед смертью он якобы крикнул: «Аллаху Акбар». Как выяснилось позже, преступник — уроженец Москвы.
- Эмманюэль Макрон назвал случившееся актом терроризма. Национальная антитеррористическая прокуратура расследует убийство как терроризм.
- В течение 17—18 октября правоохранители задержали 11 человек по подозрению в причастности к организации убийства.
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