Расправа над учителем во Франции: власти вышлют из страны более 200 человек

12:49 19 октября Киев, Украина

Правительство вышлет из страны 231 иностранца, которых подозревают в экстремистских религиозных убеждениях, после чудовищного убийства учителя, чеченским беженцем.

Власти считают, что эти люди «в процессе радикализации» могут участвовать в террористической деятельности или захотят уехать из страны, чтобы присоединиться к террористической группировке.



За выдворение иностранцев из Франции отвечает Министерство внутренних дел. Однако там не смогли подтвердить изданию информацию о том, что из страны вышлют более 200 иностранцев. Из указанного списка 180 человек находятся в тюрьме, а еще 51 должны задержать в ближайшее время.



Отмечается, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен на встрече в воскресенье попросил местных префектов распорядиться о высылке. Дарманен также попросил службы своего ведомства внимательнее изучать запросы людей, желающих получить статус беженца во Франции.