Расправа над учителем во Франции: власти вышлют из страны более 200 человек

12:49 19 октября Киев, Украина

Правительство вышлет из страны 231 иностранца, которых подозревают в экстремистских религиозных убеждениях, после чудовищного убийства учителя, чеченским беженцем. 
 
Власти считают, что эти люди «в процессе радикализации» могут участвовать в террористической деятельности или захотят уехать из страны, чтобы присоединиться к террористической группировке.

За выдворение иностранцев из Франции отвечает Министерство внутренних дел. Однако там не смогли подтвердить изданию информацию о том, что из страны вышлют более 200 иностранцев. Из указанного списка 180 человек находятся в тюрьме, а еще 51 должны задержать в ближайшее время.

Отмечается, что министр внутренних дел Жеральд Дарманен на встрече в воскресенье попросил местных префектов распорядиться о высылке. Дарманен также попросил службы своего ведомства внимательнее изучать запросы людей, желающих получить статус беженца во Франции.
 
  • 17 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин, в 10 км от Парижа, 18-летний парень обезглавил учителя местного колледжа за оскорбление пророка Мухаммеда. Как пишут СМИ, учитель читал лекции по гражданскому воспитанию и показал ученикам карикатуры на пророка, которые вызывают негативную реакцию среди мусульман. Лекция касалась религиозного экстремизма.
  • После убийства парень опубликовал в Twitter отрезанную голову жертвы и обратился к президенту страны. «Я казнил одного из твоих псов, посмевшего унизить Мухаммеда», — написал он.
  • Полиция пыталась задержать парня, но он стал угрожать ножом. Его застрелили. Перед смертью он якобы крикнул: «Аллаху Акбар». Как выяснилось позже, преступник — уроженец Москвы.
  • Эмманюэль Макрон назвал случившееся актом терроризма. Национальная антитеррористическая прокуратура расследует убийство как терроризм.
  • В течение 17—18 октября правоохранители задержали 11 человек по подозрению в причастности к организации убийства.