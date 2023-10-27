Распад ледникового покрова Западной Антарктики неизбежен

16:20 24 октября Киев, Украина

Британская антарктическая служба заявила, что потепление вызывает таяние ледника Западной Антарктиды, что способствует повышению уровня моря. Исследования показывают, что эта тенденция сохранится, по крайней мере, до конца века.

Об этом говорится в исследовании Британского антарктического общества.



В нем утверждается, что человечество способствует быстрому увеличению темпов потепления океана и таянию шельфового льда.

"Нашим главным вопросом здесь было: насколько мы все еще имеем контроль над таянием шельфового ледника? Сколько таяния еще можно предотвратить, уменьшив выбросы? К сожалению, это не отличная новость", — сказала океанограф Кейтлин Нотен.

Она добавила, что для полного таяния шельфа могут понадобиться сотни лет, что приведет к повышению уровня моря на 1,8 метра, но значительное таяние неизбежно согласно всем компьютерным симуляциям, проведенным ею и ее коллегами.



Исследователи специально рассмотрели выступающий в море Амундсена Западно-Антарктический ледниковый щит и обнаружили, что даже если глобальное потепление можно было бы удержать на международном уровне лишь в несколько десятых градуса, то оно "может привести к коллапсу Западно-Антарктического ледяного щита".



Команда Naughten была первой, кто использовал компьютерное моделирование с высоким разрешением, изучавшее влияние теплой воды, которая "плавит" лист снизу. В каждом случае они обнаружили, что эрозия будет продолжаться непрерывно, что означает, что лист в конце концов свернется и растает.