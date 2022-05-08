Ранние браки как форма рабства: в ООН осудили браки несовершеннолетних

После недавнего инцидента в Зимбабве, когда 14-летняя девочка-подросток умерла во время родов, в ООН категорически осудили ранние браки и призвали руководство Зимбабве пересмотреть законодательство.
Об этом говорится на странице организации в Twitter.
Они же сообщили, что в стране находится на рассмотрении парламента новый законопроект, который направлен на согласование законов, запрет на вступление в брак лиц младше 18 лет и судебное преследование всех, кто причастен к браку несовершеннолетних.
В заявлении ООН в Зимбабве говорится, что оно "с глубокой озабоченностью отмечает и решительно осуждает" обстоятельства, приведшие к смерти Памяти Мачаи, 14-летней девочки из сельского Маранге на востоке страны.
Полиция и государственная гендерная комиссия страны заявили, что расследуют обстоятельства смерти и захоронения девушки.
В заявлении ООН в Зимбабве говорится, что оно "с глубокой озабоченностью отмечает и решительно осуждает" обстоятельства, приведшие к смерти Памяти Мачаи, 14-летней девочки из сельского Маранге на востоке страны.
Полиция и государственная гендерная комиссия страны заявили, что расследуют обстоятельства смерти и захоронения девушки.
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