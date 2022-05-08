Ранние браки как форма рабства: в ООН осудили браки несовершеннолетних

06:36 09 августа Киев, Украина

После недавнего инцидента в Зимбабве , когда 14-летняя девочка-подросток умерла во время родов, в ООН категорически осудили ранние браки и призвали руководство Зимбабве пересмотреть законодательство.

Об этом говорится на странице организации в Twitter.

"Правительство традиционно закрывает глаза на практику детских браков. В Зимбабве есть два свода законов о браке: Закон о браке и Закон о традиционных браках. Ни один из законов не устанавливает минимального возраста для вступления в брак, в то время как обычное право разрешает полигамию", - заявили представители организации.

Они же сообщили, что в стране находится на рассмотрении парламента новый законопроект, который направлен на согласование законов, запрет на вступление в брак лиц младше 18 лет и судебное преследование всех, кто причастен к браку несовершеннолетних.

В заявлении ООН в Зимбабве говорится, что оно "с глубокой озабоченностью отмечает и решительно осуждает" обстоятельства, приведшие к смерти Памяти Мачаи, 14-летней девочки из сельского Маранге на востоке страны.



Полиция и государственная гендерная комиссия страны заявили, что расследуют обстоятельства смерти и захоронения девушки.