Ракеты, выпущенные Ираном, попали в консульство США в Ираке

12 ракет упали возле консульства США в северном иракском городе Эрбиль в воскресенье.
Представитель министерства обороны США утверждает, что удары нанесены из соседнего Ирана.
О пострадавших в результате атаки не сообщается.
Иракский официальный представитель в Багдаде первоначально заявил, что несколько ракет попали в консульство США в Эрбиле и что именно оно было целью атаки. Позже Лоук Гафари, глава агентства иностранных СМИ Курдистана, заявил, что ни одна из ракет не поразила объект США, но были поражены районы вокруг комплекса.
Представитель министерства обороны США сказал, что до сих пор неясно, сколько именно ракет было выпущено и где именно они приземлились. Второй официальный представитель США заявил, что не было никаких повреждений ни одному правительственному объекту США и что нет никаких признаков того, что целью было новое здание консульства, которое в настоящее время не занято.
Атака произошла через несколько дней после того, как Иран заявил, что ответит на удар Израиля недалеко от Дамаска, Сирия, в результате которого погибли два члена его Революционной гвардии. В воскресенье иранское государственное информационное агентство IRNA процитировало иракские СМИ, которые признали теракты в Эрбиле, не уточнив, откуда они произошли.
Ракетный обстрел произошел также в тот момент, когда переговоры в Вене по ядерному соглашению Тегерана вошли в режим "паузы".
Один из иракских официальных лиц заявил, что баллистические ракеты были выпущены из Ирана, не уточняя деталей. Он сказал, что это были снаряды иранского производства Fateh-110, которые, вероятно, были выпущены в отместку за двух солдат Революционной гвардии, убитых в Сирии.
Силы США, дислоцированные на территории аэропорта Эрбиля, в прошлом подвергались обстрелу ракетами и беспилотниками, причем официальные лица США обвиняли в этом группы, поддерживаемые Ираном.
Главнокомандующий США на Ближнем Востоке неоднократно предупреждал о возрастающих угрозах атак со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев на войска и союзников в Ираке и Сирии.
Присутствие США в Ираке долгое время было горячей точкой для Тегерана, но напряженность резко возросла после того, как в январе 2020 года американский беспилотник в районе багдадского аэропорта убил высокопоставленного иранского генерала. В ответ Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад, где дислоцировались американские войска. В результате взрывов черепно-мозговые травмы получили более 100 военнослужащих.
О пострадавших в результате атаки не сообщается.
Иракский официальный представитель в Багдаде первоначально заявил, что несколько ракет попали в консульство США в Эрбиле и что именно оно было целью атаки. Позже Лоук Гафари, глава агентства иностранных СМИ Курдистана, заявил, что ни одна из ракет не поразила объект США, но были поражены районы вокруг комплекса.
Представитель министерства обороны США сказал, что до сих пор неясно, сколько именно ракет было выпущено и где именно они приземлились. Второй официальный представитель США заявил, что не было никаких повреждений ни одному правительственному объекту США и что нет никаких признаков того, что целью было новое здание консульства, которое в настоящее время не занято.
Атака произошла через несколько дней после того, как Иран заявил, что ответит на удар Израиля недалеко от Дамаска, Сирия, в результате которого погибли два члена его Революционной гвардии. В воскресенье иранское государственное информационное агентство IRNA процитировало иракские СМИ, которые признали теракты в Эрбиле, не уточнив, откуда они произошли.
Ракетный обстрел произошел также в тот момент, когда переговоры в Вене по ядерному соглашению Тегерана вошли в режим "паузы".
Один из иракских официальных лиц заявил, что баллистические ракеты были выпущены из Ирана, не уточняя деталей. Он сказал, что это были снаряды иранского производства Fateh-110, которые, вероятно, были выпущены в отместку за двух солдат Революционной гвардии, убитых в Сирии.
Силы США, дислоцированные на территории аэропорта Эрбиля, в прошлом подвергались обстрелу ракетами и беспилотниками, причем официальные лица США обвиняли в этом группы, поддерживаемые Ираном.
Главнокомандующий США на Ближнем Востоке неоднократно предупреждал о возрастающих угрозах атак со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном ополченцев на войска и союзников в Ираке и Сирии.
Присутствие США в Ираке долгое время было горячей точкой для Тегерана, но напряженность резко возросла после того, как в январе 2020 года американский беспилотник в районе багдадского аэропорта убил высокопоставленного иранского генерала. В ответ Иран нанес ракетный удар по авиабазе Аль-Асад, где дислоцировались американские войска. В результате взрывов черепно-мозговые травмы получили более 100 военнослужащих.
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