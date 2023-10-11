Ракетная атака на Израиль из Сирии: израильские военные ответили на атаку

Израиль атаковали ракетами с территории Сирии. Информацию об этом распространили Силы обороны Израиля через свой официальный канал в Telegram вечером 10 октября.
Изначальный отчет сообщает, что несколько ракетных пусков с сирийской территории были зафиксированы некоторое время назад (сообщение армии Израиля опубликовано в 22:46 по киевскому времени). Некоторые из этих ракет пересекли границу Израиля и, возможно, упали на открытой местности.
Израильские военные отметили, что солдаты ЦАХАЛа ответили на атаку, открыв артиллерийский и минометный огонь в направлении места запуска ракет из Сирии.
Изначальный отчет сообщает, что несколько ракетных пусков с сирийской территории были зафиксированы некоторое время назад (сообщение армии Израиля опубликовано в 22:46 по киевскому времени). Некоторые из этих ракет пересекли границу Израиля и, возможно, упали на открытой местности.
Израильские военные отметили, что солдаты ЦАХАЛа ответили на атаку, открыв артиллерийский и минометный огонь в направлении места запуска ракет из Сирии.
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