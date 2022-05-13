«Радио Свобода» получила еще один штраф за отказ удалить "фейки" о войне в Украине

17:59 13 мая Киев, Украина

Тверской райсуд Москвы оштрафовал «Радио Свобода» на 12,8 миллиона рублей за отказ удалять "фейки" о войне в Украине. Издание было заблокировано и внесено в реестр СМИ, "выполняющих на территории рф функцию иностранного агентав" в начале марта за распространение "фейков".

Об этом сообщает пресс-служба суда.



Пресс-служба сообщила, что суд рассмотрел 16 протоколов, по каждому из которых был назначен штраф в 800 тысяч рублей. Всего в отношении «Радио Свобода» в суд поступили 60 протоколов по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ранее он также рассмотрел 16 протоколов, сейчас общая сумма штрафов — 27,8 млн рублей.



Напомним, 24 февраля, в первый день войны россии против Украины, Роскомнадзор объявил, что российские издания при освещении событий в Украине должны использовать только «официальные российские источники», после чего усилил давление на не подчинившиеся ресурсы.



4 марта путин подписал указ о внесении поправок в УК, согласно которым за распространение «фейков» о действиях российской армии предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. За «фейки» про армию заведено уже почти 50 уголовных дел. «Роскомсвобода» посчитала, что по этой же статье был ограничен доступ более чем к 3 тысячам сайтов.