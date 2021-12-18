Радикальные меры безопасности в британском пабе

Владельцы паба The Star Inn в Корнуолле, Англия изрядно устали от посетителей, которые игнорируют карантинные правила социальной дистанции и решили радикально бороться с клиентами, они поставили вежливую табличку с напоминанием и электрическое ограждение.
Об этом сообщает Cornwall live.
Владелец заведения Джонни Макфадден рассказал, что нововведение помогло.
Табличка с надписью "Осторожно, электрический забор" отбило любое желание у нетрезвых посетителей толпиться у барной стойки. "Это для общей безопасности", – говорит Макфадден.
По его словам, несколько изрядно выпивших лиц утверждали, что их ударило электрическим током после одного слишком большого количества пинт, однако, как оказалось, напряжение на ограждение не подавалось.
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