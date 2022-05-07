Работников крупнейшего автозавода Калининградской области отправили на огороды
07:27 05 мая Киев, Украина
Руководство завода "Автотор" в российском Калининграде оригинально решило проблему простоя предприятия, предложив своим сотрудникам, вместо сбора автомобилей BMW, Kia и Hyundai, сажать картошку.
Предприятие пошло на такой шаг в связи "с непростым экономическим положением", вызванным западными санкциями в ответ на вторжение россии в Украину.
Для огородов выделили два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании.
«Участки полностью подготовлены к сезонным посевным работам — земля вспахана и проборонована. В настоящее время многие автоторовцы уже начали осваивать территорию. Для обеспечения будущего урожая на огородах заводчан на Автотор организована продажа высококачественного семенного картофеля отечественного производства», — говорится в сообщении на сайте компании.
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