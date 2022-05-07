Работников крупнейшего автозавода Калининградской области отправили на огороды

07:27 05 мая Киев, Украина

Руководство завода "Автотор" в российском Калининграде оригинально решило проблему простоя предприятия, предложив своим сотрудникам, вместо сбора автомобилей BMW, Kia и Hyundai, сажать картошку.

Предприятие пошло на такой шаг в связи "с непростым экономическим положением", вызванным западными санкциями в ответ на вторжение россии в Украину.



Для огородов выделили два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании.