Пытки и внесудебные казни: правозащитники заявили о военных преступлениях талибов в Афганистане

13:56 15 Декабрь Киев, Украина





Об этом говорится в отчете международной правозащитной группы Amnesty International, опубликованном 15 декабря.



Правозащитники утверждают, что нынешнему Афганистану "далеко до плавной передачи власти, о которой говорили представители "Талибана". В частности, в отчете задокументированы нападения и казни людей, связанных с бывшим правительством в Спин-Болдаке, рассказы бывших солдат правительственных войск о преступлениях талибов и прочее. Боевики ультраправого движения Талибан после захвата власти в Афганистане , вероятно, пытали, убивали, казнили без суда представителей этнических и религиозных меньшинств, бывших солдат сил национальной обороны и тех, кого считали сторонниками правительства.Об этом говорится в отчете международной правозащитной группы Amnesty International, опубликованном 15 декабря.Правозащитники утверждают, что нынешнему Афганистану "далеко до плавной передачи власти, о которой говорили представители "Талибана". В частности, в отчете задокументированы нападения и казни людей, связанных с бывшим правительством в Спин-Болдаке, рассказы бывших солдат правительственных войск о преступлениях талибов и прочее.

"Люди Афганистана снова заплатили своими жизнями", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Калламар.

Полный масштаб убийств по всей стране до сих пор остается неизвестным, поскольку талибы приостановили услуги мобильной связи или строго ограничили доступ в интернет во многих сельских районах, уточняется в отчете.



В документе также отмечается, что силы свергнутого правительства Афганистана и американские военные ответственны за атаки, которые привели к "большим страданиям гражданского населения" после падения правительства.



Калламар призвала Международный уголовный суд в Гааге расследовать доказательства всех возможных военных преступлений, "куда бы они ни вели".



Напомним, что талибы захватили столицу Афганистана на фоне вывода американских военных 15 августа. Впоследствии они заявили о "завершении войны" в стране.



7 сентября талибы создали временное правительство в Афганистане, которым руководит один из основателей движения Мохаммад Хасан Ахунд.



20 августа страну объявили исламским эмиратом.



Отныне в стране возобновляются жесткие запреты и правила, действовавшие 20 лет назад, когда Афганистан также был под властью талибов.