Пятый пакет санкций в действии: Ирландия закрывает порты для россии

Министерство транспорта Ирландии издало директиву для всех портов и капитанов гаваней страны о запрете со следующего воскресенья, 17 апреля, входа судам, зарегистрированным в РФ. Об этом накануне сообил телеканал RTÉ.
Так, швартоваться в ирландских портах будет запрещено всем судам, яхтам и прогулочным судам, зарегистрированным под флагом России, а также любому такому судну, сменившему регистрацию судна с флага РФ на другое государство с 24 февраля – дня начала полномасштабной войны против Украины.
Соответствующее заявление является ответом на недавнее решение Евросоюза о введении санкций против российских судов и ограничении доступа для них в порты европейских государств-членов.
При этом директива предусматривает ряд исключений, в соответствии с которыми разрешается швартоваться судам, зарегистрированным в РФ. К ним относятся:
Так, швартоваться в ирландских портах будет запрещено всем судам, яхтам и прогулочным судам, зарегистрированным под флагом России, а также любому такому судну, сменившему регистрацию судна с флага РФ на другое государство с 24 февраля – дня начала полномасштабной войны против Украины.
Соответствующее заявление является ответом на недавнее решение Евросоюза о введении санкций против российских судов и ограничении доступа для них в порты европейских государств-членов.
При этом директива предусматривает ряд исключений, в соответствии с которыми разрешается швартоваться судам, зарегистрированным в РФ. К ним относятся:
- перевозка угля
- природного газа
- нефти и нефтепродуктов
- фармацевтической, медицинской и сельскохозяйственной продукции
- для гуманитарных целей
- в случае аварийно-спасательных ситуаций.
Прежде чем какое-либо судно будет допущено в порт при таких исключительных обстоятельствах, гавань должна сначала связаться с Департаментом транспорта для уточнения и получения разрешения.
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