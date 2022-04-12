Пятый пакет санкций в действии: Ирландия закрывает порты для россии

10:53 12 апреля Киев, Украина

Министерство транспорта Ирландии издало директиву для всех портов и капитанов гаваней страны о запрете со следующего воскресенья, 17 апреля, входа судам, зарегистрированным в РФ. Об этом накануне сообил телеканал RTÉ.



Так, швартоваться в ирландских портах будет запрещено всем судам, яхтам и прогулочным судам, зарегистрированным под флагом России, а также любому такому судну, сменившему регистрацию судна с флага РФ на другое государство с 24 февраля – дня начала полномасштабной войны против Украины.



Соответствующее заявление является ответом на недавнее решение Евросоюза о введении санкций против российских судов и ограничении доступа для них в порты европейских государств-членов.



При этом директива предусматривает ряд исключений, в соответствии с которыми разрешается швартоваться судам, зарегистрированным в РФ. К ним относятся:

перевозка угля

природного газа

нефти и нефтепродуктов

фармацевтической, медицинской и сельскохозяйственной продукции

для гуманитарных целей

в случае аварийно-спасательных ситуаций.

Прежде чем какое-либо судно будет допущено в порт при таких исключительных обстоятельствах, гавань должна сначала связаться с Департаментом транспорта для уточнения и получения разрешения.