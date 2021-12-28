Пять наименее важных дипломатических конфликтов 2021 года - рейтинг Foreign Policy

Как рассказывал Патрик Кавана в своей поэме "Эпос", в местные конфликты не всегда должны быть вовлечены великие лидеры или героическая жертва, чтобы заставить поднять градус напряжения у всех, кто причастен к этому. Несмотря на то, что в дипломатическом споре следует осторожничать, иногда они бывают очень незначительными. Иногда границы государств подвергаются угрозе самым неожиданным способом, национальная гордость испытывается кулинарными блюдами, а брендинг алкоголя может рассорить между собой государства.Издание Foreign Policy собрало пять наименее важных дипломатических конфликтов 2021 года. Вот пять наименее важных дипломатических конфликтов 2021 года.В июле французская промышленность шампанского осудила новый российский закон, заставляющий иностранных импортеров описывать свою продукцию как "игристое вино". Закон был введен для того, чтобы термин "Шампанское" касалось только российских производителей.Комитет шампанского (Comité Champagne – группа, представляющая интересы французской индустрии шампанского) в знак протеста призвал своих членов прекратить поставки из России и заявила, что "выражает сожаление по поводу того, что этот закон не гарантирует российским потребителям четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристики вина” (Закон требовал, чтобы французские бутылки меняли только этикетки.)Угроза бойкота принесла свои плоды: российские власти приостановили действие нового закона до 31 декабря.В октябре Северная Корея и Южная Корея разгневались из-за миски японского карри из морепродуктов после того, как в сети появились сообщения о попытках этого блюда заявить права на спорную группу островков между Японией и Корейским полуостровом.По данным The Guardian, блюдо, которое подают в ресторане на японском острове Окиносима, включает в себя два рисовых кома, в форме спорных островов, известных в Японии как Такесима (которые корейцы называют Токдо), с миниатюрным японским флагом, расположенным на вершине.Северокорейский новостной сайт заявил, что блюдо, несомненно, являлось признаком того, что Япония планирует "захватить" острова, тогда как южнокорейская газета сообщила, что этот шаг был "типичным дешевым трюком" японцев.В мае производители крафтового ликера из радиоактивных яблок, выращенных в Чернобыльской зоне отчуждения, начали борьбу с украинским правительством после того, как власти изъяли все 1500 бутылок продукта, прежде чем его можно было экспортировать.Напиток под названием "Атомик" не согласился с агентами Службы безопасности Украины, которая заявила, что компания использовала поддельные акцизные марки, что основатель компании, академик Джим Смит из Великобритании, обжаловал в суде.Итальянские и хорватские виноделы спорят по поводу предстоящего решения Европейского Союза о том, предоставлять ли защищенное обозначение происхождения хорватскому десертному вину. Разногласия связаны с брендингом, поскольку хорватский винный просекко считается слишком близким к итальянскому просекко.Лука Зая, губернатор производящего просекко Венето в Италии, назвал решение ЕС "позорным" и сказал, что это угрожает уничтожить "историю и идентичность территории".Бельгия нечаянно увеличила свою территорию за счет территории Франции после того, как местный фермер перенес многовековую каменную отметку, очерчивающую франко-бельгийскую границу.Фермер передвинул камень примерно на 6,5 фута, чтобы облегчить проезд своему трактору, нарушив тем самым Кортрейкский договор, подписанный в 1820 году.После добродушных переговоров со своим французским коллегой в соседнем городе Бузинь-сюр-Рок мэр Эркелинна Дэвид Лаво утолил "дипломатический шторм", попросив фермера вернуть камень на место."Он расширил территории Бельгит, сократив Французскую. Это не была хорошая идея. Но я был счастлив, что мой город стал больше", - пошутил Лаво.