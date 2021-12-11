Пять лет тюрьмы за коррупцию получил экс-премьер Монголии

Как сообщило сегодня, 25 июля, китайское агентство Синьхуа, суд Улан-Батора, столицы Монголии, вынес приговор по делу о коррупции. К пяти годам лишения свободы приговорен бывший премьер-министр Санжийн Баяр. Такой приговор суд вынес за злоупотребление подсудимым своим служебным положением, в то время, когда он занимал государственный пост.
Баяр был премьером Монголии в 2007-2009 годах. В 2009 году он заключил инвестиционное соглашение на разработку медно-золотого месторождения Oyu Tolgoi с англо-австралийской горнодобывающей компанией Rio Tinto Group.
Напомним, что ранее президента Монголии отправили на карантин. Две недели глава государства и чиновники его сопровождавшие провели в изоляции.
Также сообщалось, что президент Монголии в качестве поддержки в начале пандемии подарил Китаю 30 тысяч баранов.
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