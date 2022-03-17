Пять достижений европейского турне Байдена

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал основные достижения европейского турне Джо Байдена.
Салливан подчеркнул, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч Байдена. Он отметил, что вместе все достижения выходят за рамки этого определения.
Он выделил пять основных достижений:
- инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран;
- консолидация западных государств в вопросе Китая;
- договоренности об ослаблении таможенных ограничений;
- отстаивания ценностей прав человека в Китае, России и других странах;
- усиление прогресса в сфере кибербезопасности.
Напомним, в ходе поездки в Европу Байден принял участие в саммите G7, саммите НАТО, саммите ЕС-США и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии