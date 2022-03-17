Пять достижений европейского турне Байдена

11:02 18 июня Киев, Украина

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал основные достижения европейского турне Джо Байдена

"Джо Байден уверенно и мастерски надел мантию вождя свободного мира во время этого турне. Предыдущий президент уступил этой мантией, и нынешний глава государства решительно вернул ее", - говорится в сообщении.

Салливан подчеркнул, что это следует считать "фундаментальным результатом" встреч Байдена. Он отметил, что вместе все достижения выходят за рамки этого определения.

"Это был очень продуктивный, содержательный набор встреч на высшем уровне с реальными, ощутимыми результатами", - отметил Салливан.

Он выделил пять основных достижений:

инициатива по преодолению пандемии COVID-19 и обеспечение вакциной бедных стран; консолидация западных государств в вопросе Китая; договоренности об ослаблении таможенных ограничений; отстаивания ценностей прав человека в Китае, России и других странах; усиление прогресса в сфере кибербезопасности.

Напомним, в ходе поездки в Европу Байден принял участие в саммите G7, саммите НАТО, саммите ЕС-США и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.