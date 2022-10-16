Путинский конвейер смертников: от мобилизации к осеннему призыву – ISW

Объявляя о вероятном завершении мобилизации "приблизительно через две недели", Владимир путин, вероятно, хочет освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который стартует в россии 1 ноября. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает Институт изучения войны (ISW).
Аналитики института указали, что частичная мобилизация, со слов путина, в россии должна завершиться в течение двух недель.
В то же время, в ISW указывают, что 30 сентября руководитель Кремля проинформировал о переносе обычного осеннего призыва в рф с 1 октября на 1 ноября.
В Институте изучения войны также рассказали, что президент россии приказал призвать на осенний цикл 120 тысяч человек.
При этом, говоря о подготовке мобилизованных, путин согласился, что те плохо подготовлены и уже отправлены на фронт. Так, из 220 000 призванных человек 35 000 уже находятся в российских воинских частях, а 16 000 - в частях, "выполняющих боевые задания".
По его словам, те проходят первичную подготовку, которая продолжается около 10 дней, затем - обучение с боевыми частями, затем их перебрасывают на фронт.
В ISW подчеркнули, что даже 10 дней обучения, которое может получить мобилизованный персонал, не состоят из фактической боевой подготовки для большинства подразделений.
Ранее путин рассказал, что мобилизация в рф завершится через две недели.
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