Путинская свобода: убийца Политковской был досрочно освобожден и воюет в Украине

10:22 15 ноября Киев, Украина

Из российских зон вышли участники самых громких преступлений. Ряды прощенных изуверов и бандитов пополнил организатор убийства Политковской.
 
Российский экс-милиционер Сергей Хаджикурбанов, осужденный в 2014 году за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, получил помилование президента россии владимира путина, поскольку принимал участие в войне против Украины.

Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию адвоката Алексея Михальчика.

Адвокат сообщил, что Хаджикурбанов подписал первый контракт с российским Минобороны как заключенный. После этого был помилован и теперь участвует в войне в Украине как военнослужащий, заключив второй контракт с Минобороны рф.
"Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, видимо поэтому ему сразу предложили командную должность", — сообщил адвокат.
Хаджикурбанов, осужденный судом присяжных на 20 лет, не отсидел и половины срока. О его помиловании не сообщали ни потерпевшим по делу, ни редакции "Новой газеты", где работала Политковская.
 
 
17 убийц — примерно столько оказались помилованными и выпущенными на свободу указом путина. Они побывали в Украине, совершив еще ряд военных преступлений. После возвращения несколько из бывших заключенных снова нарушили закон.
 
Самые резонансные возращения на свободу:
  • Летом, получив помилование после участия в войне, вышел на свободу пермяк Дмитрий Зеленский. В 2018-м он задушил свою девушку и пропустил ее тело через мясорубку.
  • Был помилован и Арсен Мелконян, который до смерти избил риелтора из-за конфликта в родительском чате. Но на свободе он пробыл недолго: его снова судят — за угрозы судье в Волгограде.
  • Резонансным стало возращение на свободу жителя Кемерово Владислава Канюса, получившего 17 лет за убийство студентки Веры Пехтелевой. Изувер 3,5 часа убивал свою девушку, нанеся ей 111 травм различной тяжести и в итоге задушив шнуром от утюга.  Девушку не спасли полицейские, которым названивали соседи. Зато власти вернули домой ее убийцу.