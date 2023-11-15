Путинская свобода: убийца Политковской был досрочно освобожден и воюет в Украине

10:22 15 ноября Киев, Украина

Российский экс-милиционер Сергей Хаджикурбанов, осужденный в 2014 году за организацию убийства журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, получил помилование президента россии владимира путина, поскольку принимал участие в войне против Украины. Из российских зон вышли участники самых громких преступлений. Ряды прощенных изуверов и бандитов пополнил организатор убийства Политковской.



Об этом пишет РБК со ссылкой на информацию адвоката Алексея Михальчика.



Адвокат сообщил, что Хаджикурбанов подписал первый контракт с российским Минобороны как заключенный. После этого был помилован и теперь участвует в войне в Украине как военнослужащий, заключив второй контракт с Минобороны рф.

"Он работал в спецназе в 90-е годы, у него есть опыт, видимо поэтому ему сразу предложили командную должность", — сообщил адвокат.

Хаджикурбанов, осужденный судом присяжных на 20 лет, не отсидел и половины срока. О его помиловании не сообщали ни потерпевшим по делу, ни редакции "Новой газеты", где работала Политковская.

17 убийц — примерно столько оказались помилованными и выпущенными на свободу указом путина. Они побывали в Украине, совершив еще ряд военных преступлений. После возвращения несколько из бывших заключенных снова нарушили закон.

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