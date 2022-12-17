Путина предупреждали о последствиях войны для экономики россии

11:40 17 декабря Киев, Украина

Доверенные лица президента рф Владимира путина предупреждали его о катастрофических последствиях для экономики россии в случае полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, за месяц до полномасштабного вторжения в феврале, резиденцию путина под Москвой посетили исполнительный директор Сбербанка Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Оба считаются технократами в команде российского президента, которые обычно высказывают свое мнение.

Греф выступил с 39-страничной презентацией, в которой предупреждал о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины, которая тогда уже достигла апогея, еще больше обострится. В частности, они полагали, что жесткие санкции вызовут панику на финансовых рынках и могут отбросить российскую экономику на десятилетия назад.

Падение ВВП россии за два года оценивалось в 30% в долларовом выражении, а инфляция могла заставить Центробанк поднять ставку до 35%, сократив реальные доходы на 20%. Также путину говорили, что качество жизни россиян будет отставать даже от развивающихся стран, поскольку ограничения на импорт заставили бы страну буквально сражаться за предметы первой необходимости - лекарства и продукты питания.

По словам источников FT, пока Греф рассказывал о возможных последствиях, путин прервал его и спросил, что россия должна сделать, чтобы избежать худших из санкций. У него не было четкого решения, и он не рискнул сказать, что президенту рф грозит геополитическая катастрофа.

Также собеседники отмечают, что они покинули встречу, не узнав, что именно планировал путин и учел ли он их предупреждения.

"Они были достаточно храбры, чтобы попросить его о встрече. Но они не смогли доставить сообщение. Они не смогли дать единственный ответ", - отметил один из источников.

Но когда западные страны исключили россию из глобальных финансовых рынков и цепочек поставок, технократы пришли на помощь Кремлю, применив навыки управления экономикой, чтобы разрядить кризис. При этом они добились того, что их собственные апокалиптические предсказания не сбылись.

По словам бывших чиновников вместо того, чтобы порвать с путиным, технократы закрепили за собой роль его помощников, используя свой опыт и инструменты, чтобы смягчить удар западных санкций и сохранить единство российской экономики военного времени.

В результате российская экономика избежала самых драматичных прогнозов западных экономистов о влиянии санкций, при этом удар по ВВП в этом году, вероятно, составит порядка 3,5–5,5%.

Ранее сообщалось, что в рф ожидают рецессию экономики до 2030 года. Падение российской экономики будет усиливаться из-за санкций, на довоенный уровень она вернется не ранее 2030 года.

Напомним, Bloomberg писал, что три месяца войны против Украины отбросили российскую экономику на четыре года назад. Отмечается, что в первом квартале 2022 года экономика рф росла, но уже во втором квартале резко упала - ВВП сократился впервые за год, упав на 4,7% за год.