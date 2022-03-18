Путин заявил, что Запад пытается "превратить Россию в слабую, зависимую"

12:42 17 марта Киев, Украина

Президент России Владимир Путин назвал "национал-предателями" тех, кто ориентируется на западный образ жизни.



По словам главы государства, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь навредить стране.



К людям, просто тратящим деньги за границей, у него вопросов нет.



Выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, Путин вновь раскритиковал западные страны, заявив, что они пытаются "отменить" Россию.



Страну, по его словам, пытаются "отправить за Можай", "превратить в слабую, зависимую" и, "в лучшем для них варианте", расчленить.



При этом, заявил он, западные страны будут делать ставку на "пятую колонну".



Запад, по слвам Путина, пытается расколоть российское общество, делая ставку "на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию".



"Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", – сказал президент.



По словам Путина, российский народ "всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей", а последних просто "выплюнет, как случайно залетевшую в рот мушку".



По мнению президента, такое "естественное и необходимое самоочищение общества" укрепит страну.



Как подчеркнул глава российского государства, многие страны смирились с тем, "чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена", но Россия никогда не будет "в таком жалком и униженном состоянии".



"Борьба, которую мы ведем, - это борьба за наш суверенитет, за будущее нашей страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться Россией", - сказал он.