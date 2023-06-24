Путин заговорил о предательстве мятежного ЧВК Вагнер

10:58 24 июня Киев, Украина

После бессонной ночи в Кремле было принято решение "защитить себя от внутренней измены". Для этого в войска рф спущен приказ нейтрализовать "организовавших мятеж" "вагнеровцев". Для пущей важности сам глава Кремля Владимир путин выступил сегодня, 24 июня, перед россиянами со специальным обращением.

Глава правящего российского режима считает, что рф "мятежом пытаются толкать к поражению и капитуляции". Поэтому он пообещал, что меры против мятежников "будут жесткими".

"Все сознательно вставшие на путь измены подвергаются неизбежному наказанию", - заявил путин.

Он добавил, что вооруженные силы россии уже получили приказ о "нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж".

Однако глава россии назвал "героями" боевиков ЧВК Вагнера, участвующих в войне против Украины.

Путин добавил, что организаторы мятежа якобы предали "имя и славу" наемников-оккупантов.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко выложил на своем Telegram-канале видеообращение главы Кремля.

Напомним, Пригожин в ночь на субботу, 24 июня, опубликовал новое голосовое сообщение, в котором заявил, что его бойцы пересекли госграницу рф "во всех местах" и уже входят в Ростов.