Путин вызывает Байдена на диалог "в прямом эфире"

19:56 18 Март Киев, Украина

На выходных в тайгу, а в понедельник можно продолжить дискуссию, но только в прямом эфире.



Это предложение Путин озвучил Байдену в эфире российского государственного телеканала "Россия 24".

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии" - сказал Путин.

Он предложил не откладывать общение "в долгий ящик".

"Я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем в понедельник. Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время, я вот прямо сейчас дам соответствующее поручение министерству иностранных дел", - отметил Путин.

Президент РФ добавил, что видит среди тем будущего разговора двусторонние отношения, "региональные конфликты" и пандемию COVID-19.