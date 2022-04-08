Путин выделил более 7 млн долларов на мониторинг критики властей в СМИ и соцсетях

19:22 08 июля Киев, Украина

Руководство российской столицы намерено потрать более 7 млн долларов на усовершенствование уже действующей системы мониторинга информации о российском правительстве, которая публикуется в СМИ и соцсетях.

Об этом сообщает CNews.



Сообщения в соцсетях и СМИ будут проверяться для выявления «конфликтных поводов». Проект существует уже восемь лет, и за все это время на него было потрачено около 200 млн рублей, пишет издание.



Среди СМИ и соцсетей, за которыми должна будет следить система, — Livejournal, Facebook, Instagram, «Вконтакте», Twitter, Yandex, Google, Youtube, Telegram, «Яндекс.дзен», Medium.com, Ask.fm, Vimeo.com, Patreon.com.



Согласно техзаданию, за год количество обработанных сообщений из СМИ должно составить 30 млн, из соцсетей — 365 млн.



Сообщается, что нужная властям информация будет храниться в системе вместе с именем автора поста или новости, количеством друзей и подписчиков автора, или количеством аудитории источника СМИ. В системе также будет сохраняться информация о лайках, репостах и комментариях.



Система нужна в том числе для «принятия управленческих решений для устранения негативной репутации [властей Москвы] на основании сформированных отчетов», говорится в техзаданиии.



Информация, которую будут исследовать власти, на основе анализа будет маркироваться как негативная, позитивная или нейтральная. В техническом задании говорится, что система, в том числе, предназначена для «принятия управленческих решений для устранения негативной репутации на основании сформированных отчетов».