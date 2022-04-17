Путин "верит, что выигрывает войну" в Украине, - Карл Нехаммер

08:38 17 апреля Киев, Украина

Не так давно состоялся визит главы правительства Австрии в Москву. О чем говорили и каков итог визита – эти вопросы очень интересовали многих. И вот о чем рассказал Карл Нехаммер в интервью американскому телеканалу NBC. После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным стало очевидным, что российский лидер уверен, что выигрывает войну в Украине.

"Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике. Считает, что война необходима для гарантий безопасности РФ. Он не доверяет международному сообществу. Думаю, при этом он знает, что сейчас происходит в Украине. Но верит, что выигрывает войну", - сказал Нехаммер.

Ведущий спросил Нехаммера о реакции Путина на обвинения в военных преступлениях.

"Он сказал мне, что будет сотрудничать с международным расследованием, с одной стороны, а с другой стороны, сказал мне, что не доверяет западному миру. Так что это будет проблемой сейчас и в будущем. Я думаю, что международное доверие к ООН, международное расследование необходимы. Так что это был жесткий спор друг с другом. Но я пытался убедить его, что, например, бывшая югославская война показала нам, что международное расследование полезно для судебного преследования военных преступников", - сказал он.

По словам Нехаммера, Путин сказал ему о тяжелых последствиях санкций для России, но при этом продолжал утверждать, что "спецоперация" против Украины необходима.

"В конце нашего разговора он сказал мне по-немецки, что лучше война закончится раньше, чем позже. Я думаю, он точно знает, что происходит и мы должны противостоять ему", - сказал он.

Напомним, Нехаммер стал первым европейским лидером, с которым Путин провел встречу после начала вторжения в Украине. Перед визитом в Москву он посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.