Путин упомянул Джоан Роулинг в своей речи о «культуре отмены» — и получил от нее ответ

Автор книг о волшебнике Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг ответила президенту России Владимиру Путину, который упомянул ее в своей речи о «культуре отмены»
25 марта Владимир Путин заявил, что Россия стала жертвой западной «культуры отмены», и «сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ». В своей речи президент России среди прочего сказал, что не так давно «отменили» писательницу Джоан Роулинг.
Путин также в своем выступлении сравнил "культуру отмены" с попыткой нацистов сжечь книги в 1930-х годах, а также раскритиковал Голливуд за "отмену вклада Красной Армии в разгром нацистов".
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