Путин упомянул Джоан Роулинг в своей речи о «культуре отмены» — и получил от нее ответ

18:59 25 марта Киев, Украина

Автор книг о волшебнике Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг ответила президенту России Владимиру Путину , который упомянул ее в своей речи о «культуре отмены»

«Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных людей за их „преступное“ сопротивление, или тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов», — написала Роулинг в твиттере, прикрепив к сообщению запись «Би-би-си» о преследовании Алексея Навального в России.

25 марта Владимир Путин заявил, что Россия стала жертвой западной «культуры отмены», и «сегодня пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ». В своей речи президент России среди прочего сказал, что не так давно «отменили» писательницу Джоан Роулинг.

«За то, что она, автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров, не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод», — сказал Путин.

Путин также в своем выступлении сравнил "культуру отмены" с попыткой нацистов сжечь книги в 1930-х годах, а также раскритиковал Голливуд за "отмену вклада Красной Армии в разгром нацистов".