О том, что психическое здоровье путина вызывает беспокойство, свидетельствует его ограниченно направленное восприятие исторических и политических фактов. Четким подтверждением того стала его реакция на протесты грузинского народа против авиационного присутствия страны-агрессора в их стране.
Массовые протесты в Грузии в ответ на прямые авиарейсы и введенный безвиз с россией вызвали полное удивление президента рф Владимира путина. Об этом сообщают российские СМИ.
Глава Кремля заявил, что ждал от грузинского народа слова благодарности, а реакция грузин стала для него полной неожиданностью.
Он отметил, что решение было связано с целым рядом обстоятельств.
Путин отметил, что руководство Грузии неоднократно задавало вопрос об отмене виз и возобновлении авиаперевозок, и он решил сделать "этот шаг навстречу".
Напомним, 10 мая путин подписал указ, которым разрешил гражданам Грузии посещать россию без оформления виз на срок до 90 дней. Кроме того, он упразднил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию.
Уже 19 мая в Грузию прибыл первый с 2019 года самолет из россии. Рейс из Москвы встречали масштабной акцией протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выступила против возобновления авиасообщения с рф.
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