10:51 28 мая Киев, Украина

О том, что психическое здоровье путина вызывает беспокойство, свидетельствует его ограниченно направленное восприятие исторических и политических фактов. Четким подтверждением того стала его реакция на протесты грузинского народа против авиационного присутствия страны-агрессора в их стране.

Массовые протесты в Грузии в ответ на прямые авиарейсы и введенный безвиз с россией вызвали полное удивление президента рф Владимира путина. Об этом сообщают российские СМИ.

Глава Кремля заявил, что ждал от грузинского народа слова благодарности, а реакция грузин стала для него полной неожиданностью.

"Я всегда стараюсь распределять все положительное, что у нас происходит между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это было мое решение и мое предложение даже", – сказал путин.

Он отметил, что решение было связано с целым рядом обстоятельств.

"Сезон отпусков, хотелось поддержать и людей, стремящихся выстроить нормальные отношения с россией в самой Грузии, ну, и наш бизнес... для меня была полной неожиданностью последовавшая за этим реакция. Я думал, что все скажут: "Спасибо, хорошо". Нет, там поднялась абсолютно какая-то непонятная буча по этому вопросу. Очень странно, честно говоря, неожиданно. Я, когда смотрю со стороны, думаю, совсем с ума сошли, что там у них происходит, непонятно", - заявил президент россии.

Путин отметил, что руководство Грузии неоднократно задавало вопрос об отмене виз и возобновлении авиаперевозок, и он решил сделать "этот шаг навстречу".

Напомним, 10 мая путин подписал указ, которым разрешил гражданам Грузии посещать россию без оформления виз на срок до 90 дней. Кроме того, он упразднил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию.

Уже 19 мая в Грузию прибыл первый с 2019 года самолет из россии. Рейс из Москвы встречали масштабной акцией протеста. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выступила против возобновления авиасообщения с рф.