Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку" - Калин

12:06 08 октября Киев, Украина

Советник лидера Турции Ибрагим Калин считает, что владимир путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку".



Такое Калине сказал в интервью CNN.

"Как мы считаем, путин хочет иметь новую большую сделку, новое соглашение с Западом. Она частично касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос - это новое соглашение между россией и западным миром", - считает он.



По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между рф и Западом в представлении путина не отражают нынешнюю российскую реальность.



Комментируя решение Украины не вести переговоры с россией, пока ее президентом будет владимир путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.