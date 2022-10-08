Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку" - Калин

Советник лидера Турции Ибрагим Калин считает, что владимир путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку".
Такое Калине сказал в интервью CNN.
По мнению советника Эрдогана, заключенные в конце "холодной войны" договоренности между рф и Западом в представлении путина не отражают нынешнюю российскую реальность.
Комментируя решение Украины не вести переговоры с россией, пока ее президентом будет владимир путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.
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