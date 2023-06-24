Путин срочно вылетел из Москвы в резиденцию на Валдае - СМИ

15:59 24 июня Киев, Украина

Панические настроения в Москве вызваны не только приближением мятежной армии Пригожина, но и бегством российского президента. По данным украинских спецслужб, президент россии Владимир путин в субботу, 24 июня, экстренно вылетел из Москвы на Валдай.

"У нас уже есть данные, что путин уезжает из Москвы. Его везут на Валдай", - заявили в разведке.

Также разведчики располагают данными о панических настроениях в Москве и подготовкой к минированию мостов в столице рф.

Между тем, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уверяет, что путин якобы до сих пор работает в Кремле.

Напомним, ранее путин заявил о "измене" и отдал приказ вооруженным силам рф остановить мятеж главы ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Последний в ответ заявил, что никто из его бойцов "не придет с повинной".

Противостояние между "вагнеровцами" и регулярной армией рф продолжается. Авиация рф наносит удары по дороге федерального значения в Воронежской области М-4, по которой двигаются бойцы ЧВК Вагнер. На подступах к Москве перекрывают дороги.