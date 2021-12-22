Путин сообщил о вакцинации второй дозой ковид-вакцины

15:21 14 Апрель Киев, Украина

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что сегодня ему ввели вторую дозу ковид-вакцины российского производства. Какую именно вакцину ему ввели Путин не сообщил.



Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.



"Прямо сейчас ... я сделал вторую прививку", - сообщил Путин.



"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом", - добавил он.



Напомним, первый компонент вакцины президент РФ получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщают.



В первый раз Путин также вакцинировался без камер, так как заявил, якобы не хотел "обезьянничать".