Путин сообщил о вакцинации второй дозой ковид-вакцины

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что сегодня ему ввели вторую дозу ковид-вакцины российского производства. Какую именно вакцину ему ввели Путин не сообщил.
Об этом он сообщил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.
"Прямо сейчас ... я сделал вторую прививку", - сообщил Путин.
"Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом", - добавил он.
Напомним, первый компонент вакцины президент РФ получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщают.
В первый раз Путин также вакцинировался без камер, так как заявил, якобы не хотел "обезьянничать".
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