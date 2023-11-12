Путин "скорее мертв" или "скорее жив"? Некролог от Патрушева

В соцсетях вновь бурно обсуждаются очередные догадки о смерти российского диктатора Владимира путина. Поводом для таких слухов послужило выступление секретаря Совбеза рф Николая Патрушева. В своей речи он постоянно упоминал президента россии в прошлом времени, расхваливал его как покойника. Такое выступление, по словам пользователей, звучало как некролог.
Широкую огласку информация якобы о смерти путина приобрела в конце октября. Тогда российский политический аналитик Валерий Соловей заявил, что президент рф умер в 20:40 26 октября, а его тело уже успели разместить в морозильной камере на Валдае.
Вчерашняя речь Патрушева, которого ряд экспертов считает человеком, который сейчас неофициально контролирует Кремль, подогрел слухи о смерти путина.
Соцсети сразу сравнили слова Патрушева с речью главы КГБ Лаврентия Берии после смерти советского диктатора Иосифа Сталина в 1953 году.
Странное выступление Патрушева появилось на следующий день после того, как спикер Путина Дмитрий Песков сделал заявление, что Патрушев имеет полномочия говорить от имени Кремля.
Профессор Соловей также считает, что после смерти путина россией будут руководить 10-12 человек и "основная скрипка" будет у Патрушева.
В то же время британский таблоид Metro обращает внимание на то, что "любовница" путина – 40-летняя Алина Кабаева – исчезла и не появлялась на публике после того, как 26 октября появились слухи о смерти российского диктатора.
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