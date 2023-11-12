Путин "скорее мертв" или "скорее жив"? Некролог от Патрушева

09:09 11 ноября Киев, Украина

В соцсетях вновь бурно обсуждаются очередные догадки о смерти российского диктатора Владимира путина. Поводом для таких слухов послужило выступление секретаря Совбеза рф Николая Патрушева. В своей речи он постоянно упоминал президента россии в прошлом времени, расхваливал его как покойника. Такое выступление, по словам пользователей, звучало как некролог.

Широкую огласку информация якобы о смерти путина приобрела в конце октября. Тогда российский политический аналитик Валерий Соловей заявил, что президент рф умер в 20:40 26 октября, а его тело уже успели разместить в морозильной камере на Валдае.

Вчерашняя речь Патрушева, которого ряд экспертов считает человеком, который сейчас неофициально контролирует Кремль, подогрел слухи о смерти путина.

"Уставшее от плохих 1990-х годов общество ждало решения социальных и экономических проблем и укрепления национальной безопасности. Для этого нужен был руководитель, который мог бы поставить на повестку дня благосостояние населения… Таким лидером был путин", - сказал он во время выступления. "Он подробно знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял себе задачи, которые необходимо решить для ее достижения... Верил в людей и в надежность их опоры и поддержки, сознавал и сознательно брал на себя всю ответственность за спасение Отечества ", - продолжил секретарь Совбеза рф.

Соцсети сразу сравнили слова Патрушева с речью главы КГБ Лаврентия Берии после смерти советского диктатора Иосифа Сталина в 1953 году.

Странное выступление Патрушева появилось на следующий день после того, как спикер Путина Дмитрий Песков сделал заявление, что Патрушев имеет полномочия говорить от имени Кремля.

Оппозиционный политик и бывший полковник ФСБ Геннадий Гудков в свою очередь написал: "Патрушев, одетый в черное, произносит речь о великом товарище путине в прошлом: он был, он стал, он руководил, он вдохновлял... Началась ли панихида?".

Профессор Соловей также считает, что после смерти путина россией будут руководить 10-12 человек и "основная скрипка" будет у Патрушева.

В то же время британский таблоид Metro обращает внимание на то, что "любовница" путина – 40-летняя Алина Кабаева – исчезла и не появлялась на публике после того, как 26 октября появились слухи о смерти российского диктатора.