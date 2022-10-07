Путин разрешил госСМИ признавать неудачи и поражения в Украине

16:07 07 октября Киев, Украина

Поскольку войска рф почти ежедневно теряют позиции, кремль приказал некоторым своим государственным СМИ начать признавать некоторые неудачи вторжения, опасаясь, что неуклонно оптимистичная пропаганда подпитывает растущие сомнения в обществе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в кремле.

Смена подхода произошла по указке кремля через несколько недель после того, как путин встретился с военными корреспондентами. Официально о встрече, которая прошла перед объявлением мобилизации 21 сентября, ничего не сообщалось.



Военкоры, известные скептицизмом в отношении военного командования, нарисовали путину ужасную картину происходящего на фронте. Они рассказывали об этом президенту на фоне контрнаступления Вооруженных сил Украины, которые освободили от оккупации почти всю Харьковскую область всего за неделю.



Участники встречи с путиным задавались вопросом после нее, получал ли президент полное представление о реальной ситуации в Украине из ежедневных докладов минобороны. До этого путин встречался с военкорами на полях Петербургского международного экономического форума в июне, но тогда общение с ними никак не повлияло на президента и официальное освещение войны в Украине.



Если летом российская армия находилась в наступлении, то с конца августа она отступает почти по всем направлениям, включая уход из Харьковской области, освобождение десятков населенных пунктов в Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

После смены информационной политики кремля роспропаганда активно включилась в работу.

«Вчера мы потеряли 16 населенных пунктов в Херсонской области. Что мы сегодня потеряем?» – спросила телеведущая Ольга Скабеева в передаче «60 минут» у представителя оккупационной администрации.

«На полях сражений дела у нас идут неважно», – признал пропагандист Владимир Соловьев 4 октября в своем эфире. Затем в ток-шоу стали критиковать военачальников за то, что они не смогли ничего противопоставить наступлению украинских войск. «Сложность ситуации была предсказуема. Мы все еще учимся. Я знаю, это ужасно слышать на восьмом месяце операции», – сказал военкор Александр Сладков в ток-шоу на канале «Россия 1».

«Вопрос: когда мы говорим о хаосе, частичной мобилизации, о том, почему произошло то, что произошло в Лимане, Балаклеи, у нас у всех возникает один и тот же вопрос: в курсе ли наш главнокомандующий? Знает ли об этом Владимир Владимирович?» – спросила главред RT Маргарита Симоньян в телевизионной передаче.