Путин рассказал, какие страны считает лидерами на мировой арене

19:01 22 октября Киев, Украина

Президент России полагает, что США утратили свои былые позиции и теперь на арену лидеров выходят Китай и Германия

Об этом он заявил в четверг, 22 октября, на заседании дискуссионного клуба Валдай.



"По своему экономическому весу и политическому влиянию активно идет к позиции супердержавы Китай. По этому же направлению движется и Германия", - сказал Путин.



В то же время он отметил, что заметно трансформировалась роль в международных делах Великобритании и Франции.



"Да и США, которые в какой-то момент абсолютно доминировали, уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Да и вообще, нужна ли эта исключительность самим Соединенным Штатам?" - отметил Путин.



"Хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно - как бы не простудиться на ваших похоронах", - добавил российский президент.



Также он не согласился с идеей отказа от объединения стран в международные объединения.