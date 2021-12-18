Путин рассчитывает в следующие 10 лет продать Индии вооружения более чем на $14 млрд

10:02 08 Декабрь Киев, Украина

Президент Владимир Путин совершил визит в Индию, который стал первым зарубежным вояжем "хозяина Кремля" с начала пандемии Covid-19.

Фактическая цель визита Путина в Индию – попытка "разогреть" военно-техническое сотрудничество между двумя странами, Кремль надеется к 2031 году продать индийским военным вооружениям более чем на 14 миллиардов долларов.

Об этом говорится в публикации российского издания "Взгляд".



Если подробнее – российские журналисты отмечают, что больше месяца назад РФ начала поставлять в Индию зенитно-ракетные комплексы С-400. Также на днях Индия и РФ заключили сделку стоимостью 677 миллионов долларов о совместном производстве 500 тысяч новых российских автоматов АК-203. И при этом российские СМИ пишут, что на данный момент портфель заказов Индии на российское вооружение вроде бы уже превысил отметку в 14 миллиардов долларов.



Впрочем, при этом Кремль жалуется, что Индия мало покупает у российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), поэтому номенклатуру

поставок нужно расширять.

В частности, Кремль хочет продать Индии легкие вертолеты Ка-226. В теории Ка-226 могут быть полезными Индии при возможных боевых действиях в горной местности. Но проблема в том, что Индия сама отвергла проект организации производства Ка-226 на собственных мощностях, который обсуждался в 2017-2019 годах.



Кремль также хочет продавать Индии свои легкие танки Спрут-СДМ1. В Индии нет боевых машин, адаптированных для боевых действий в горной местности, поэтому теоретически российский "Спрут-СДМ1" может занять свободную нишу.



Но при этом россияне также хотят продать Индии свой "чудо-истребитель" Chekmate, который сейчас существует только в виде макета-демонстратора. Более того – на создание макета-демонстратора, россияне потратили более 30 миллионов долларов, это – минимум треть стоимости реального боевого самолета.