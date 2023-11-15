Путин пытается представить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии избирательной кампании - британская разведка

Показательные встречи президента рф владимира путина с российским военным командованием, а также анонс его итоговой годовой пресс-конференции, вероятно, являются элементом предвыборной кампании руководителя кремля.
Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в соцсети X.
Как отмечается, на прошлой неделе кремль объявил, что путин до конца года проведет традиционную годовую пресс-конференцию и "прямую линию". В 2022 году мероприятие отменили очевидно из-за того, что россия потерпела громкие военные неудачи в Украине накануне.
Как отмечается, на прошлой неделе кремль объявил, что путин до конца года проведет традиционную годовую пресс-конференцию и "прямую линию". В 2022 году мероприятие отменили очевидно из-за того, что россия потерпела громкие военные неудачи в Украине накануне.
В британской разведке обратили внимание и на то, что путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником генерального штаба ВС рф валерием герасимовым и российским министром обороны сергеем шойгу 10 ноября.
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