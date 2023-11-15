Путин пытается представить себя "патриотическим" кандидатом в преддверии избирательной кампании - британская разведка

12:20 15 ноября Киев, Украина

Показательные встречи президента рф владимира путина с российским военным командованием, а также анонс его итоговой годовой пресс-конференции, вероятно, являются элементом предвыборной кампании руководителя кремля.





Как отмечается, на прошлой неделе кремль объявил, что путин до конца года проведет традиционную годовую пресс-конференцию и "прямую линию". В 2022 году мероприятие отменили очевидно из-за того, что Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в соцсети X.Как отмечается, на прошлой неделе кремль объявил, что путин до конца года проведет традиционную годовую пресс-конференцию и "прямую линию". В 2022 году мероприятие отменили очевидно из-за того, что россия потерпела громкие военные неудачи в Украине накануне.

"кремлевские планировщики почти наверняка будут рассматривать это событие как важную веху в ожидаемой кампании путина по обеспечению пятого президентского срока на выборах в марте 2024 года. Он, скорее всего, выдвинет свою кандидатуру до конца 2023 года", — указали в ведомстве.

В британской разведке обратили внимание и на то, что путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с начальником генерального штаба ВС рф валерием герасимовым и российским министром обороны сергеем шойгу 10 ноября.