Путин против Масяни. Роскомнадзор запретил сериал

07:39 28 марта Киев, Украина

Основной цензурный орган государства-оккупанта – Роскомнадзор – заблокировал сайт mult.ru, на котором хранятся все выпуски мультсериала «Масяня». Причина блокировки кроется в содержании последнего выпуска, где демонстрируются кадры разрушенных украинских городов, видео обстрелов и т.д.

Об этом сообщил на Facebook автор мультсериала Олег Куваев.



Сайт mult.ru блокируется на основании решения Генпрокуратуры РФ.



В последнем эпизоде Масяня вместе с другими героями мультфильма обсуждают события в Украине и смотрят новости с актуальными кадрами обстрелов, разрушенных украинских городов. В конце эпизода Масяня приходит к президенту России Владимиру Путину, называет его нацистом и дарит ему японский меч для самоубийства.