Путин против Масяни. Роскомнадзор запретил сериал

Основной цензурный орган государства-оккупанта – Роскомнадзор – заблокировал сайт mult.ru, на котором хранятся все выпуски мультсериала «Масяня». Причина блокировки кроется в содержании последнего выпуска, где демонстрируются кадры разрушенных украинских городов, видео обстрелов и т.д.
Об этом сообщил на Facebook автор мультсериала Олег Куваев.
Сайт mult.ru блокируется на основании решения Генпрокуратуры РФ.
В последнем эпизоде Масяня вместе с другими героями мультфильма обсуждают события в Украине и смотрят новости с актуальными кадрами обстрелов, разрушенных украинских городов. В конце эпизода Масяня приходит к президенту России Владимиру Путину, называет его нацистом и дарит ему японский меч для самоубийства.
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