Путин просит НАТО объявить мораторий на размещение ракет в Европе

12:26 26 октября Киев, Украина

Владимир Путин призывает руководство НАТО наложить вето на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. В свою же очередь президент РФ гарантирует, что не станет развертывать в Европе ракеты 9М729 комплекса Искандер-М.

Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 26 октября.



Он отметил, что российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход из него США стал большой ошибкой.



Он предложил проверить на соответствие параметрам РСМД ракеты 9М729 в Калининградской области и комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе.



"Призываем также все заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности и предотвращения ракетных кризисов "в мире без Договора о РСМД" применительно к Азиатско-Тихоокеанскому региону. Открыты к совместной работе на этом направлении", - говорится в заявлении Путина.