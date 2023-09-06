Путин пропустит саммит G20 в Нью-Дели: лавров представит россию

Президент рф владимир путин не поедет на саммит G20, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, а отправит вместо себя министра иностранных дел сергея лаврова.
Об этом сообщили в канцелярии индийского премьера.
Отмечается, что глава правительства Индии Нарендра Моди разговаривал с путиным телефоном, "выразив понимание" его решением не участвовать в саммите "Большой двадцатки".
Ранее западные СМИ писали, что путин еще решает, ехать ли ему в Индию лично. В прошлом году он не посещал мероприятие.
Что известно о саммите G20 в Индии
Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. В списке приглашенных среди постоянных членов "Большой двадцатки" есть также и россия, Украины в списке приглашенных нет.
В посольстве Соединенных Штатов, комментируя присутствие рф среди участников встречи государств G20, подчеркнули, что никто не должен давать путину платформы для продвижения войны.
Об этом сообщили в канцелярии индийского премьера.
Отмечается, что глава правительства Индии Нарендра Моди разговаривал с путиным телефоном, "выразив понимание" его решением не участвовать в саммите "Большой двадцатки".
Ранее западные СМИ писали, что путин еще решает, ехать ли ему в Индию лично. В прошлом году он не посещал мероприятие.
Что известно о саммите G20 в Индии
Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. В списке приглашенных среди постоянных членов "Большой двадцатки" есть также и россия, Украины в списке приглашенных нет.
В посольстве Соединенных Штатов, комментируя присутствие рф среди участников встречи государств G20, подчеркнули, что никто не должен давать путину платформы для продвижения войны.
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