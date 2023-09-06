Путин пропустит саммит G20 в Нью-Дели: лавров представит россию

14:14 29 августа Киев, Украина

Президент рф владимир путин не поедет на саммит G20, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, а отправит вместо себя министра иностранных дел сергея лаврова.

Об этом сообщили в канцелярии индийского премьера.

Отмечается, что глава правительства Индии Нарендра Моди разговаривал с путиным телефоном, "выразив понимание" его решением не участвовать в саммите "Большой двадцатки".

Ранее западные СМИ писали, что путин еще решает, ехать ли ему в Индию лично. В прошлом году он не посещал мероприятие.

Что известно о саммите G20 в Индии
Саммит G20 состоится в Нью-Дели 9-10 сентября. В списке приглашенных среди постоянных членов "Большой двадцатки" есть также и россия, Украины в списке приглашенных нет.

В посольстве Соединенных Штатов, комментируя присутствие рф среди участников встречи государств G20, подчеркнули, что никто не должен давать путину платформы для продвижения войны.
"Все виновные за совершение военных преступлений должны быть наказаны, а также те, кто им помогает. Мы также заявили, что считаем, что любая нация не должна давать путину платформу для продвижения его агрессивной войны", - отметили в американском дипломатическом ведомстве.