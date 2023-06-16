Путин приказал ФСБ и пограничникам усилить охрану границы россии - Reuters

08:08 28 мая Киев, Украина

После тревожных событий в Белгородской, а теперь еще и Брянской области российский президент в очередной раз глубоко встревожился. Как сообщает Reuters, в воскресенье, 28 мая, Владимир путин приказал пограничникам и Федеральной службе безопасности усилить охрану границ россии.

В своем обращении путин подчеркнул, что их задача состоит в том, чтобы "надежно прикрывать рубежи вблизи зоны боевых действий". Кроме того, он поручил обеспечить быстрое движение военной и гражданской техники и грузов на временно оккупированные территории Украины.

Напомним, 22 мая власти Белгородской области рф заявили, что в пограничный Грайворонский район якобы вошла "украинская диверсионно-разведывательная группа". В трех селах вроде бы произошли бои. В регионе около суток действовал режим контртеррористической операции.

Российский добровольческий корпус и легион Свобода россии заявила о начале операции в Белгородской области по освобождению россии от режима Владимира путина. Украинская разведка отметила, что на территории Белгородской области действуют только россияне, создающие "полосу безопасности" для защиты украинцев.

23 мая Минобороны рф заявило, что "вторгшиеся подразделения были разгромлены" и в результате боев было убито более 70 "украинских террористов", но никакого подтверждения этих данных не предоставило. Российский добровольческий корпус опроверг заявление российского Минобороны и официально заявил, что не имеет потерь.