Путин прибыл в Китай

10:30 17 октября Киев, Украина

Президент рф владимир путин утром во вторник, 17 октября, прибыл в Пекин для участия в международном форуме "Один пояс - один путь". В Китае российский президент пробудет два дня.





По сообщениям российских СМИ, во вторник путин посетит официальный прием по случаю открытия форума, устроенный Си, а также пообщается с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.



Как главный гость форума в среду, 18 октября, путин выступит после Си и встретится с



Это вторая поездка путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест за незаконную депортацию детей из Украины. При этом это первая официальная поездка президента рф за пределы бывшего Советского Союза в этом году после его визита в Кыргызстан в начале месяца, отмечает агентство.



МУС обязывает 123 страны-члены суда арестовать путина и передать его в Гаагу для суда, если он вступит на их территорию. Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МУС, созданного для преследования военных преступлений. Об этом пишет Reuters.По сообщениям российских СМИ, во вторник путин посетит официальный прием по случаю открытия форума, устроенный Си, а также пообщается с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.Как главный гость форума в среду, 18 октября, путин выступит после Си и встретится с китайским президентом на двусторонних переговорах.Это вторая поездка путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест за незаконную депортацию детей из Украины. При этом это первая официальная поездка президента рф за пределы бывшего Советского Союза в этом году после его визита в Кыргызстан в начале месяца, отмечает агентство.МУС обязывает 123 страны-члены суда арестовать путина и передать его в Гаагу для суда, если он вступит на их территорию. Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МУС, созданного для преследования военных преступлений.

В последний раз Си видел путина в москве спустя несколько дней после выдачи ордера. Тогда Си пригласил путина поучаствовать в третьем форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине.



В последний раз путин посещал Китай на зимнюю Олимпиаду в Пекине в феврале 2022 года, когда россия и Китай объявили о партнерстве "без ограничений". Это произошло за несколько дней до того, как российский президент приступил к широкомасштабному вторжению рф в Украину.



Это третий визит путина на форум "Пояс и путь", который продлится до среды. Он присутствовал на двух предыдущих форумах в 2017 и 2019 годах.