Путин прибыл в Китай

10:30 17 октября Киев, Украина

Президент рф владимир путин утром во вторник, 17 октября, прибыл в Пекин для участия в международном форуме "Один пояс - один путь". В Китае российский президент пробудет два дня.
 
Об этом пишет Reuters.

По сообщениям российских СМИ, во вторник путин посетит официальный прием по случаю открытия форума, устроенный Си, а также пообщается с лидерами Вьетнама, Таиланда, Монголии и Лаоса.

Как главный гость форума в среду, 18 октября, путин выступит после Си и встретится с китайским президентом на двусторонних переговорах.

Это вторая поездка путина за границу после того, как в марте Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест за незаконную депортацию детей из Украины. При этом это первая официальная поездка президента рф за пределы бывшего Советского Союза в этом году после его визита в Кыргызстан в начале месяца, отмечает агентство.

МУС обязывает 123 страны-члены суда арестовать путина и передать его в Гаагу для суда, если он вступит на их территорию. Ни Кыргызстан, ни Китай не являются членами МУС, созданного для преследования военных преступлений.
 
В последний раз Си видел путина в москве спустя несколько дней после выдачи ордера. Тогда Си пригласил путина поучаствовать в третьем форуме международного сотрудничества "Пояс и путь" в Пекине.

В последний раз путин посещал Китай на зимнюю Олимпиаду в Пекине в феврале 2022 года, когда россия и Китай объявили о партнерстве "без ограничений". Это произошло за несколько дней до того, как российский президент приступил к широкомасштабному вторжению рф в Украину.

Это третий визит путина на форум "Пояс и путь", который продлится до среды. Он присутствовал на двух предыдущих форумах в 2017 и 2019 годах.