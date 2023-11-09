Путин прибыл в Казахстан для важных переговоров

Российский диктатор владимир путин прибыл в Казахстан, и об этом сообщили российские СМИ.
Согласно официальной информации, размещенной на сайте президента Казахстана, в рамках этого визита планируется проведение переговоров между руководителями двух стран, где будут обсуждены актуальные вопросы, касающиеся стратегического партнерства между Казахстаном и россией.
Предшествуя своему приезду в Казахстан, путин заявил, что рф готова взять на себя строительство первой атомной электростанции в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подтвердил эту инициативу.
Согласно официальной информации, размещенной на сайте президента Казахстана, в рамках этого визита планируется проведение переговоров между руководителями двух стран, где будут обсуждены актуальные вопросы, касающиеся стратегического партнерства между Казахстаном и россией.
Предшествуя своему приезду в Казахстан, путин заявил, что рф готова взять на себя строительство первой атомной электростанции в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, подтвердил эту инициативу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии