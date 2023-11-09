Путин прибыл в Казахстан для важных переговоров

"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос о возможности строительства атомной электростанции на своей территории. Если будет принято решение о реализации этого проекта, Госкорпорация Росатом готова разработать соответствующий проект с использованием передовых технологий. Строительство атомной электростанции представляет собой важный шаг в социально-экономическом развитии нашей страны",- сказал он.