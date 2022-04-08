Путин поздравил союзников с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил дружественных Москве лидеров Венгрии и Сербии с победой на выборах.
В письме, направленном в понедельник премьер-министру Венгрии националисту Виктору Орбану, чья правая партия Фидес одержала убедительную победу на воскресных выборах, Путин заявил, что «несмотря на сложную международную обстановку, дальнейшее развитие двустороннего партнерства полностью отвечает интересам народов». России и Венгрии», — говорится в сообщении Кремля.
Путин также поздравил президента Сербии Александра Вучича с его переизбранием в воскресенье, заявив, что результаты голосования подтверждают «широкую общественную поддержку» его независимой внешней политики. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Вучича будет способствовать дальнейшему укреплению «стратегического партнерства» между Россией и Сербией.
В письме, направленном в понедельник премьер-министру Венгрии националисту Виктору Орбану, чья правая партия Фидес одержала убедительную победу на воскресных выборах, Путин заявил, что «несмотря на сложную международную обстановку, дальнейшее развитие двустороннего партнерства полностью отвечает интересам народов». России и Венгрии», — говорится в сообщении Кремля.
Путин также поздравил президента Сербии Александра Вучича с его переизбранием в воскресенье, заявив, что результаты голосования подтверждают «широкую общественную поддержку» его независимой внешней политики. Российский лидер выразил надежду, что деятельность Вучича будет способствовать дальнейшему укреплению «стратегического партнерства» между Россией и Сербией.
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